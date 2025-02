Baek Kang Hyuk, Dokter Pemarah di The Trauma Code: Heroes on Call Ternyata Sosok Nyata di Korea

TEMPO.CO , Jakarta - Serial The Trauma Code: Heroes on Call masih menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan pecinta drama Korea. Serial ini menampilkan Joo Ji Hoon sebagai Baek Kang Hyuk, seorang dokter jenius dengan sikap temperamental dan angkuh—tapi tetap disegani karena keahliannya, dan terkadang juga jenaka.

Tokoh dokter yang keras kepala ini rupanya bukan sekadar fiksi belaka. Joo Ji Hoon, sang pemeran, mengungkapkan bahwa karakter tersebut—baik di serial drama dan Webtoon memang terinspirasi dari dokter ternama Korea Selatan, Lee Guk Jong. Dalam sebuah wawancara dengan The Korea Herald , Ji Hoon mengaku mendalami peran Baek Kang Hyuk dengan menonton dokumenter tentang Lee Guk Jong.

Dalam drama The Trauma Code: Heroes on Call yang ditayangkan di Netflix itu, sosok dokter temperamental ini pun menuai berbagai respons dari netizen Indonesia. Banyak yang mengagumi ketegasan dan dedikasi Baek Kang Hyuk, hingga membandingkannya dengan kondisi layanan kesehatan di Indonesia, khususnya BPJS .

Akun @m**sici** juga menyoroti realitas biaya pengobatan yang kontras dengan drama Korea. “Nonton dan baca The Trauma Code, dokter Baek bilang ‘jangan pikirin biaya’. Tapi tadi waktu ada dokter visit, konsulen bilang pasien BPJS mentok di tindakan tertentu. Miris sih lihatnya,” ungkapnya. Sementara itu, akun @Z*ena**y* menambahkan ironi tentang sistem kesehatan di Indonesia, “Kini aku tahu kenapa The Trauma Code nggak bisa diadaptasi di Indo. Yang ada gelud terus sama BPJS, mau operasi aja harus persetujuan pemerintah,” tulisnya. Netizen lainnya bahkan berharap para pejabat di bidang kesehatan ikut menonton drama ini. “Semoga pejabat dan staf BPJS Kesehatan menonton The Trauma Code. Aamiin…,” tulis @a***budis***ia.