TEMPO.CO, Jakarta - Band rock alternatif Morfem resmi meluncurkan album terbaru berjudul Dramaturgi Underground. Dalam album ketiga ini, Jimi Multhazam (vokalis), Pandu Fuzztoni (gitaris) Freddie A. Warnerrin (drummer) dan Yusak Anugrah (basis) melibatkan 10 seniman untuk mengilustrasikan lirik-lirik lagunya.



"Gue percaya bahwa musik dan visual adalah suatu kesatuan yang bisa saling mengisi satu sama lain. Itu juga alasan yang membuat album Dramaturgi Underground gue luncurkan dengan karya visual bersama visual artist," terang Jimi dalam siaran pers yang diterima Tempo, Senin, 21 November 2016.



Beberapa seniman yang ikut terlibat dalam album ini diantaranya Aprilia Apsari (White Shoes and the Couples Company), Farid Stevy (FSTVLST), Marishka Soekarna, Rato Tanggela, Ricky Malau, Ahmad "Djali" Rizzali, Reza Pradipto, Argy Pradipta, Gama Dwisetya, dan Ahmad "Madfire" Muarif.



Dramaturgi Underground diluncurkan 10 November 2016 melalui pergelaran rutin Thursday Noise di 365 Eco Bar, Kemang, Jakarta Selatan. Di edisi kesembilan Thursday Noise tersebut, peluncuran album terbaru Morfem juga diramaikan oleh band The Rang-Rangs, The Jansen, dan Gascoigne.



Pada kesempatan tersebut, Morfem memperkenalkan langsung materi-materi di dalam album Dramaturgi Underground seperti Anabastestudineus, Roman Underground, Memento, Metode Organik Rasakan Fase Embrionik Manusia, Memento, dan Audisi Sebuah Opera.



Tak hanya itu tiga lagu lainnya yaitu Tersesat di Antariksa, Jungkir Balik, dan gubahan ulang lagu Rumahsakit, Kuning, kembali diperdengarkan.



