TEMPO.CO, Jakarta - Band rock asal Arizona, Amerika Serikat, The Maine, batal manggung di Festival Monkeylada yang akan digelar di Krida Loka Park, Senayan, Jakarta, Sabtu, 28 November 2015.



"Salah satu anggota band kami menerima kabar darurat dari keluarga sehingga kami tidak bisa tampil minggu ini," demikian keterangan pihak promotor Maryggops Studio dalam surat elektronik yang diterima Tempo, Kamis, 26 November 2015.



Band yang tengah gencar mempromosikan album studio terbarunya, American Candy, itu mengaku bersedih karena harus membatalkan konsernya di Indonesia. Namun mereka mengaku keluarga membutuhkan mereka untuk segera pulang.



The Maine beranggotakan John O’Callagan (vokal), Kennedy Brock (gitar rhythm), Jared Monaco (gitar), Garrett Nickelsen (bas), dan Patrick Kirch (drum, perkusi). Band ini juga pernah dijadwalkan manggung di Jakarta pada 14 Agustus 2015.



Sayangnya, konser yang seharusnya berlangsung di Skeno Hall Gandaria City, Jakarta Selatan, tersebut juga batal dikarenakan masalah jadwal dan penerbangan.



"Ini bukan keputusan yang ingin kami buat. Kami berharap Anda bisa memahami ini di luar kontrol kami," tulis The Maine dalam akun Facebook Fanpage-nya, Kamis, 6 Agustus 2015.



Lima tahun lalu, band yang meraih penghargaan album of the year untuk album kedua mereka, Black and White, dalam AP Magazine Readers' Awards ini pernah konser di Indonesia.



"Kami rindu fan kami di Indonesia, terima kasih sudah mau mengerti dan mendukung kami kali ini. Nikmati waktu akhir pekanmu dan kita akan bersenang-senang di waktu yang akan datang," tulis The Maine.



