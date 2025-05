TEMPO.CO, Jakarta - Band dath metal veteran asal Jakarta, Siksakubur, baru saja ditinggal gitarisnya, Baken Nainggolan. Pernyataan mundurnya Baken disampaikan secara resmi melalui akun Facebook grup yang sudah menelurkan tujuh album studio itu.



“Halo teman-teman, mulai hari ini, Baken Nainggolan sudah tidak lagi bersama Siksakubur. Kami doakan yang terbaik buat beliau. Semoga sukses selalu di semua hal. Terima kasih untuk waktunya, berbagi cerita, gembira, dahaga, sengsara, dan air mata bersama kami. Terima kasih kawan. God bless you. #Siksakubur Deathcrew,” demikian pernyataan tersebut ditulis.



Sebelum di Siksakubur, Baken lebih dikenal sebagai gitaris band trash metal kawakan, Betrayer. Adapun Baken bergabung dengan Siksakubur pada 2011, menggantikan Nyoman Saputra Wardana. Sejak saat itu, Baken telah mengisi aransemen gitar untuk dua album Siksakubur, yaitu St. Kristo (2012) dan Siksakubur (2014).



Baken juga membenarkan kabar hengkangnya dia dari band yang berdiri pada 6 Juli 1996 itu. "Terhitung mulai hari ini saya sudah tidak tergabung lagi di SiksakubuR. Terimakasih buat semua yg sudah support saya selama di SK. Keep the faith! Thankyou," tulis Baken di akun Path-nya, yang kemudian dilanjutkan ke akun Twitter-nya, @BakenNainggolan, pada 27 Juli 2015.



Ditinggal Baken, Siksakubur kini tinggal diperkuat oleh Andre Tiranda (gitar), Adhitya Perkasa (drum), Rudi Harjianto (vokal), dan Dena Prabandara (bas). Siksakubur dipastikan akan tampil minus Baken dalam perhelatan bertajuk Cibinong Deathfest di Bogor pada 8 Agustus 2015.



LUHUR TRI PAMBUDI