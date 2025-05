Band The Temper Trap Tak Sabar Tampil di We The Fest 2016

TEMPO.CO, Jakarta - Band asal Australia The Temper Trap tak sabar menanti festival musik tahunan We The Fest 2016. Dalam festival yang digelar pada 13-14 Agustus 2016 di Parkir Timur Senayan, Jakarta itu, The Temper Trap hadir sebagai salah satu line up.



Vokalis The Temper Trap yang asli Indonesia, Dougy Mandagi mengatakan sudah tak sabar bertemu penonton Indonesia. "Terakhir kali kami tampil pada 2012 di sini," kata Dougy dalam konferensi pers di Blowfish Wisma Mulia, Jakarta, Rabu, 11 Mei 2016.



Band yang beranggotakan Dougy, Jonathan Aherne (gitar bas), Toby Dundas (drum), dan Joseph Greer (keyboard dan gitar) ini baru saja merampungkan album terbaru. Album ketiga ini direncanakan rilis pada 10 Juni 2016, empat tahun setelah album kedua mereka dilempar ke pasaran.



Dougy mengatakan selain tampil di We The Fest, The Temper Trap saat ini juga sedang menjalani tur internasional. "Kamu mulai dari Australia yakni di Melbourne dan Sydney lalu lanjut ke Selandia Baru," kata Dougy.



Gitaris Joseph Greer mengatakan album terbaru The Temper Trap dipersiapkan dengan matang. "Kami menghabiskan sebagian besar waktu untuk menulis," ujarnya.



Festival We The Fest adalah summer music festival tahunan yang menghadirkan musik, seni, fashion, dan makanan di satu tempat. Festival ini pertama kali digelar pada 2014 lalu yang mendatangkan Ellie Goulding.



Tahun ini, selain The Temper Trap, We The Fest akan diramaikan oleh The 1975, Hermitude, Macklemore & Ryan Lewis, Mark Ronson, Alina Baraz, dan banyak nama lainnya. Musisi lokal juga akan hadir yakni Barasuara, Dekat, HMGNC, Naif, dan Trees & Wild.



MOYANG KASIH