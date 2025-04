TEMPO.CO, Bangkok - Jalanan Bangkok menuju Stadion Rajamangala macet total sore ini, Jumat 7 April 2017. Semua orang dan kendaraan tersedot ke stadion untuk menonton konser Coldplay, band pop paling populer dari Inggris.



Tak ada sopir taksi yang bersedia mengantar penumpang ke stadion ini. Begitu tahu penumpang yang mencegatnya hendak ke sini, mereka melambaikan tangan seraya menutup kembali kaca mobil. "Terlalu macet ke sana," kata seorang sopir.



Bahkan pengemudi ojek sepeda motor berseragam oranye banyak yang menolak mengantarkan penumpang. Mereka bersedia jika ongkosnya 150 bath atau Rp 60 ribu untuk jarak lima kilometer. Biasanya jarak sejauh ini hanya 30-50 bath.



Jalanan Bangkok memang macet parah sore ini. "Baru pertama kali saya lihat macet separah ini," kata tukang ojek yang mengaku bernama Bain Bond kepada Tempo.



Stadion Rajamangala menjelang aksi Coldplay (7-4-2017). (Tempo/Bagja Hidayat)



Menurut Bain, Bangkok memang macet tiap Jumat. "Tapi tak separah ini," katanya dalam bahasa Inggris. Macet tiap akhir pekan ini, kata dia, akan berlangsung hingga pukul 8 malam. "Tapi sepeda motor masih bisa jalan," katanya.



Sore ini sepeda motornya hanya melaju 20 kilometer per jam. Ia harus selap selip di antara mobil yang memenuhi jalan. Sepanjang jalan ia menyeru "O my God. Very hard traffic. I never seen this before."



Sepanjang jalan anak-anak muda berkaos hitam berjalan mengalir menuju stadion Rajamangala. Mereka memilih jalan kaki karena tak ada kendaraan umum yang mau mengangkut mereka.



Konser di stadion berkapasitas 65 ribu orang ini akan dimulai pukul 8 oleh band pembuka. Chris Martin dkk akan muncul di panggung pada pukul 21. Pintu masuk dibuka sejak pukul 17. Selama dua jam Coldplay akan menghibur penonton yang sebagian datang dari Indonesia.



Bangkok adalah tempat ketiga tur Asia "A Head Full of Dreams" Coldplay setelah Singapura dan Manila pekan lalu. Setelah dari Bangkok mereka akan ke Taipei dan Tokyo.

BAGJA HIDAYAT (BANGKOK)