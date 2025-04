TEMPO.CO, Los Angeles – The Bee Gees berada di antara deretan grup musik paling laris sepanjang masa. Tetapi, menurut Barry Gibbs, satu-satunya anggota yang tersisa, mereka justru tidak pernah merasa sukses.



”Saya mengalami semacam sifat inferioritas, demikian juga saudara saya. Jadi, kami benar-benar tidak tahu apakah kami sukses atau tidak. Dan, setiap album yang laku, pasti berikutnya ada yang tidak laku, tapi kami sudah terbiasa dengan itu,” kata Gibb dalam sebuah wawancara.



”Selalu begitu. Oke, tidak masalah, mari kita kembali ke studio dan mulai lagi,” katanya, seperti dikutip Reuters.



Tahun 2017 menandai 40 tahun lahirnya film disko Saturday Night Fever, dengan lagu soundtrack dari kelompok Gibb bersaudara yang kemudian melambungkan nama mereka.



Lagu tersebut menyabet penghargaan Grammy sebagai Album Terbaik 1979 dan lagu How Deep is Your Love memenangi penampilan vokal terbaik untuk kategori kelompok pop. Kesuksesan tersebut disusul oleh lagu Staying Alive.



Timeless: The All-Time Greatest Hits, sebuah koleksi yang berisi kumpulan lagu terbaik trio penyanyi tersebut, diluncurkan bulan lalu.



Album tersebut menyajikan 21 lagu terpilih karya Barry serta lagu yang berdasarkan kronologi perjalanan karier mereka.



ANTARA