TEMPO.CO, London -Pemutaran perdana "Batman vs Superman: Dawn of Justice" di London sempat terganggu dengan tragedi Brussels. Mereka tidak menghentikan keseluruhan acara, namun wawancara di karpet merah dihentikan pasca serangan di Brussels.



"Kami memutuskan untuk bergabung dengan penggemar film dan terus melanjutkan pemutaran perdana 'Batman v Superman" di London malam ini," kata Warner Bros dalam keterangan seperti dilansir Reuters.



Film yang dibintangi Ben Affleck sebagai Batman dan Henry Cavill sebagai Superman akan tayang di bioskop seluruh dunia akhir pekan ini.



Film ini adalah salah satu film terbesar yang dirilis tahun ini dan diperkirakan akan meraup 300 juta dolar AS di box office global pada akhir pekan perdana, seperti diprediksi oleh analis.



Pemutaran perdana di London bertempat di Leicester Square dan Affleck, Cavill serta bintang lain hadir, berpose untuk foto serta memberi tanda tangan untuk ratusan penggemar.



ANTARA