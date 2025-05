TEMPO.CO, Jakarta - Setelah empat tahun absen bermain film, Bunga Citra Lestari kembali hadir dalam film My Stupid Bos. Berbeda dengan film yang diperankan Bunga Citra Lestari sebelumnya, yang lebih banyak bergenre sinema romantis, kali ini BCL bermain dalam film komedi situasi.



"Aku sempet ada syuting juga, tapi kalau yang komedi memang film ini saja," kata Bunga Citra Lestari di Kemang Village, Kamis, 14 April 2016. Di film My Stupid Bos, BCL beradu akting dengan Reza Rahadian yang menjadi atasannya.



Setelah menjalani syuting film My Stupid Bos, Bunga mengatakan dia tak perlu melucu di film komedi ini. "Aku enggak tahu bisa atau enggak main film komedi. Yang aku tahu, ini adalah film komedi situasi, jadi harus serius," kata BCL.



Di film My Stupid Bos, BCL menjelaskan, banyak adegan yang menunjukkan emosi tokoh, semisal marah. Hanya saja, Bunga melanjutkan, penonton melihat adegan dan situasi itu menjadi lucu karena berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.



Bunga mengatakan beruntung dapat bekerja sama dengan orang-orang yang dianggapnya hebat, mulai dari Reza Rahadian hingga sutradara Upi. "Ini tuh bukan film komedi murahan, ini film bagus," kata Bunga meyakinkan.



Film My Stupid Bos bercerita tentang Bossman (Reza Rahadian) sebagai bos menyebalkan yang selalu semena-mena terhadap karyawannya terutama pada Diana (Bunga Citra Lestari). Di kantor Bossman, BCL bekerja sebagai staf administrasi yang sering bersinggunggan dengan tokoh yang diperankan Reza Rahadian.



Cerita yang diambil dari kisah nyata ini berlokasi syuting di Malaysia dan Indonesia, dan akan tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia mulai 19 Mei mendatang.



DINI TEJA