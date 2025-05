TEMPO.CO, Jakarta - Kesuksesan film My Stupid Boss mendatangkan lebih dari 1 juta penonton pada hari ketujuh penayangannya. Hal ini membuat fanspage Facebook film tersebut juga kebanjiran pengunjung.



Bahkan trailer My Stupid Boss, yang ditautkan pada fanspage, sudah ditonton oleh 4,5 juta viewers dan mendapatkan 100 ribu like dari pengunjungnya.



”Terima kasih karena telah mengunjungi dan menonton video trailer My Stupid Boss di Facebook My Stupid Boss, serta memberikan like,” ujar produser film ini, Frederica, dalam keterangan tertulis, Jumat, 27 Mei 2016.



Pemain My Stupid Boss, Bunga Citra Lestari, pun gembira dengan kabar tersebut. Dia mengucapkan terima kasih kepada pencinta film Indonesia yang telah memberikan dukungan untuk film My Stupid Boss.



”Luar biasa, ya. Bisa mendapatkan jumlah viewer sebanyak itu tidak mudah. Semoga saja ini juga terjadi buat filmnya di bioskop," kata aktris yang biasa disapa BCL itu.



Hingga hari kedelapan penayangannya di bioskop, film produksi Falcon Pictures yang disutradarai Upi ini sudah ditonton 1.235.000 orang.



NUNUY NURHAYATI