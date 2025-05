TEMPO.CO, Yogyakarta - Penyanyi Amerika Serikat, Peabo Bryson, berdansa bersama pelantun lagu melankolia Raisa di pengujung acara Economics Jazz ke-22 di Grha Sabha Pramana, Universitas Gadjah Mada, Sabtu malam, 3 Desember 2016.



Bryson dan Raisa sepanggung menyanyikan dua lagu yang menjadi soundtrack film animasi klasik produksi Walt Disney. Dua lagu yang mereka bawakan berjudul Beauty and The Beast serta Whole New World (film Aladdin).



Dua lagu ini mendapatkan penghargaan musik bergengsi Grammy Award. Dua penyanyi beda generasi itu tampil berlatar gambar animasi bergerak dua film animasi Beauty and The Beast dan Aladdin di layar. "Terima kasih, Indonesia. Raisa," kata Bryson.



Raisa tampil anggun mengenakan gaun berwarna putih motif bunga. Sedangkan Bryson mengenakan jas berwarna merah. Yang menarik perhatian adalah personel band pengiring kolaborasi itu. Michael Paulo yang memainkan saksofon mengenakan batik dan blangkon. Dia tampil atraktif memainkan saksofon.



Selain Paulo, personel band yang diangkut Bryson adalah David Iwataki dan Diana Dentino pada keyboard, Dwight Watkins memainkan bass, Fred Schreuders bermain gitar, Land Richards pada drum, serta Jaymee Rivera dan Kim Cage sebagai backing vokal.



Lagu-lagu Peabo Bryson menjadi hit di seluruh dunia pada dasawarsa 1980-an dan 1990-an. Lagu-lagu itu di antaranya Beauty and the Beast yang dinyanyikan bersama Celine Dion. Adapun lagu berjudul Can You Stop the Rain dan A Whole New World dibawakan bersama Regina Belle, Tonight I Celebrate My Love for You dengan Roberta Flack.



Bryson dalam konser itu juga membawakan lagu berjudul Can You Stop the Rain, Tonight I Celebrate My Love for You, If Ever You're in My Arms Again, Why Good Bye, dan My Heart Belongs to You. Di akhir konser, Bryson menghampiri penonton dan mengajak berdiri menikmati lagu yang ia nyanyikan. "Ayo setiap orang berdiri dan berjoget," kata dia.



