TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Once masih percaya, pembajakan di Indonesia masih bisa diatasi oleh kepolisian. Mantan vokalis Dewa itu mendatangi Mabes Polri dan berharap satuan tugas khusus pembajakan, Badan Ekonomi Kreatif, dan kepolisian bisa secara efektif mengidentifikasi pelaku utama pembajakan karya cipta.



"Kami berharap satgas ini bisa bekerja maksimal membantu Polri untuk menindak dengan tegas agar meninggalkan efek jera," kata Once.



Tak hanya itu, penyanyi kelahiran Makassar, 21 Mei 1970 ini juga berharap satgas dan kepolisian bisa membantu mengkonstruksikan masalah pembajakan yang ada hingga mengumpulkan bukti agar pelaku bisa ditindaklanjuti dengan nyata.



"Artinya, memang harus ada pelaku yang diproses sampai ke tingkat pengadilan dan ditetapkan sebagai terdakwa," kata Once.



Dalam kesempatan itu, Once juga mengatakan pembentukan satgas ini bukanlah yang pertama kalinya. Sebelumnya, ia dan pekerja seni kreatif lainnya sudah sering membahas hal ini.



"Kami mengambil momentum ini untuk sekali lagi mengajak semua elemen untuk bekerja sama, terus-menerus, berkelanjutan, dan terukur dalam memberantas pembajakan," katanya.



DINI TEJA