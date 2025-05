TEMPO.CO, Jakarta - Satu lagi film bergenre komedi-romantis siap hadir menghibur para penikmat film di Indonesia. Film produksi Multivision Plus (MVP) Pictures yang berjudul "Love You... Love You Not" serentak ditayangkan di bioskop tanah air mulai 13 Agustus 2015.



Film ini mengisahkan Suchin (R. R. Melati Pinaring) yang berasal dari Jepang dan memiliki kekasih bernama Juki (diperankan Hamish Daud) yaitu seorang blasteran Betawi-Bule. Namun, meskipun berstatus setengah bule, Juki tidak bisa berbicara Bahasa Inggris.



Suatu hari, Suchin meminta tolong guru les bahasa Inggrisnya, Amira (Chelsea Islan), untuk memutuskan hubungannya dengan Juki karena Suchin mendapatkan pekerjaan di Amerika.



Karena tak terima dengan keputusan Suchin, Juki pun memintanya untuk mengajarinya Bahasa Inggris agar ia bisa menyusul Suchin ke negeri Paman Sam. Karena intensitas pertemuan mereka berdua sangat sering, tak terasa benih cinta diantara keduanyapun muncul. Namun, di waktu bersamaan, Taufan diperankan oleh Miller Khan, salah satu murid Amira yang berasal dari keluarga terpandang hadir diantara mereka.



Konflik asmarapun terjadi diantara mereka bertiga. Lalu, siapa yang akan dipilih Amira? Bagaimana kabar Suchin? Bagaimana akhir dari konflik tersebut?



Film yang disutradarai oleh Sridhar Jetty ini merupakan film adaptasi dari Thailand yang berjudul "I Fine, Thank You, Love You". "Love You... Love You Not" siap memberikan hiburan segar pada penikmat film sekaligus mengajarkan Bahasa Inggris kepada para penikmat filmnya.



DINI TEJA