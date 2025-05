TEMPO.CO, Bandung - Dalam kurun waktu enam tahun terakhir berkecimpung di dunia hiburan, penyanyi cantik Raisa Andriana telah menelurkan tiga album, yakni Raisa pada 2011, Heart to Heart (2013), dan Best of Raisa (2016). Dan kini, di tahun ke enamnya, Raisa kembali merilis album barunya bertajuk Handmade.



Raisa mengakui, album barunya merupakan karya yang paling dibanggakan. Mengapa demikian? "Album ini album yang paling aku banggakan karena bikinnya dari nol banget. Jadi aku tahu semua proses dan tahu setiap prosesnya," kata Raisa dalam konferensi pers Oppo Raisa Handmade Tour di Saka Bistro and Bar, Jalan Karang Sari, Kota Bandung, Kamis, 6 Oktober 2016.



Lagu berjudul Tentang Cinta terpilih sebagai lagu terbaru dalam album Handmade. Raisa menjelaskan, lagu ini membicarakan perihal cinta dan kasih-sayang sebagai salah satu hal yang mewarnai kehidupan. Raisa menjagokan lagu ini karena dia percaya bahwa akan banyak orang yang terwakili dengan kisah yang disampaikan melalui lirik lagu yang ditulisnya bersama musikus Randy M.P. itu.



"Cinta adalah hal yang selalu dirasakan setiap orang. Aku harap lagu Tentang Cinta mampu mempresentasikan perasaan semua orang tentang cinta. Kenapa aku selalu menulis lagu tentang cinta, karena aku tidak tahu, apakah ada lagu yang tidak menyangkut tentang cinta," ujar Raisa.



Menurut dara kelahiran 6 Juni 1990 ini, di albumnya ini, dia juga bekerja sama dengan musikus-musikus seperti Haris Pranowo, Adrian Rahmat Purwanto, dan Aldhan Prasatya. Banyak dari lagu-lagu yang mereka buat menghadirkan kisah-kisah cinta yang diambil dari berbagai situasi dan beragam sudut pandang berbeda. "Dalam album ini, 80 persen aku bikin lagu bareng anak-anak band, makanya mereka sudah seperti keluarga sendiri," ucapnya.



Kebanggaan Raisa berlipat ganda. Sebab, promosi album Handmade terbilang spesial karena dibuat menjadi konser tur. "Album ini karya paling spesial buat aku dan paling personal. Akhirnya, bisa tur album Handmade. Ini luar biasa sekali," katanya.



PUTRA PRIMA PERDANA