TEMPO.CO, Yogakarta - Bagi para penggemar musik jazz yang ingin menyaksikan pergelaran Indihome Prambanan Jazz, 20-21 Agustus 2016, tak perlu repot lagi menyiapkan uang tunai untuk membeli tiket. Penyelenggara menyediakan pembelian tiket masuk dengan uang elektronik (e-money).



"Ini untuk mengurangi penggunaan uang fisik. Kami sediakan lokasi pembelian tiket tanpa harus menggunakan uang tunai," kata Vice Presiden Corporate Communications PT Bank Mandiri Tbk Ahmad Reza, Sabtu, 20 Agustus 2016.



Ahmad mengatakan pihaknya, yang merupakan salah satu sponsor Prambanan Jazz 2016 ini, sengaja mengajak para penikmat musik jazz dan seni untuk mengurangi penggunaan uang tunai. Sebab, penggunaan uang elektronik ini dinilai lebih aman daripada seseorang harus membawa uang tunai yang tebal di kantong, dompet, atau tas.



Bahkan jika transaksi harus menggunakan uang tunai dan jauh dari anjungan tunai mandiri (ATM) atau sudah larut malam, uang elektronik sangat membantu. Pihak Bank Mandiri kini juga sudah menerbitkan e-cash yang sangat mudah penggunaannya. "Untuk di Prambanan Jazz, kami sudah siapkan 15 ribu kartu," kata dia.



Harga tiket masuk untuk menyaksikan Rick Price dan Boyz 2 Men dan yang lain terbagi atas beberapa kelas. Paling murah Rp 200 ribu. Kelas silver Rp 400 ribu, kelas gold Rp 750 ribu. Sedangkan kelas platinum Rp 1,5 juta. Ada juga kelas diamond on call. Harga tersebut khusus untuk tiket masuk hari pertama Indihome Prambanan Jazz, Sabtu, 20 Agustus 2016.



Sedangkan untuk hari kedua, harga tiket masuk berbeda. Untuk kelas festival tetap Rp 200 ribu, kelas silver Rp 250 ribu, kelas gold Rp 500 ribu, dan kelas platinum Rp 800 ribu per tiket.



"Semua penonton disediakan tempat duduk. Kami sediakan tiket 18 ribu buah " kata Anas Sahrul Alimi, Chief Executive Officer Rajawali Indonesia Communication, selaku promotor acara.



Rick Price, Boyz 2 Men, Kahitna, Krakatau Reunion, Glenn Fredly, serta Dr & The Professor feat Sruti, akan tampil pada hari pertama. Pada hari berikutnya, akan tampil Trio Lestari, Glenn Fredly (solo), Tulus, Mocca, Yura Yunita, Marcell, Rio Febrian, dan Raisa.



MUH. SYAIFULLAH