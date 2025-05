Belum Tayang, Film A Copy of My Mind Sudah Raih Prestasi

TEMPO.CO, Jakarta -Sutradara Joko Anwar patut berbangga saat ini. Bagaimana tidak, film besutannya, film A Copy of My Mind sudah meraih banyak prestasi meskipun belum ditayangkan di bioskop tanah air. Apalagi film ini sudah masuk nomine dengan berbagai kategori dalam ajang Festival Film Indonesia (FFI) 2015.



Dalam ajang Festival Film Indonesia (FFI) 2015, A Copy of My Mind berhasil meraih tujuh nominasi, salah satunya adalah nominasi film terbaik. Tentu saja hal ini membuat Joko Anwar senang bangga dengan apresiasi ini. “Masuk nominasi aja sudah senang banget, soalnya film ini dibikin dengan biaya rendah,” ujar Joko Anwar di Plaza Indonesia, Jakarta, Senin, 16 November 2015.



Sebelumnya, film bergenre drama romantis ini juga meraih prestasi membanggakan di luar negeri. Film yang diperankan oleh Tara Basro dan Chicco Jerickho ini diputar perdana secara global di Toronto International Film Festival, di Busan International Film Festival, dan di Venice Film Festival. “Kemarin waktu di Venice, Toronto, dan Busan, film ini dapat sambutan yang hangat, semua pertunjukan penuh. Mereka bilang film ini membuka mata mereka tentang Indonesia,” kata sutradara yang sebelumnya bekerja sebagai wartawan The Jakarta Post itu.



Film ini bercerita tentang pegawai salon kelas menengah, Sari (Tara Basro), yang menjalin hubungan asmara dengan Alex (Chicco Jerikho), pengalih bahasa DVD film bajakan. Hubungan mereka nantinya akan dilanda masalah ketika secara tidak sengaja sebuah DVD berisi rekaman tindak kejahatan korupsi yang melibatkan para pejabat tinggi dan seorang calon presiden.



Meski begitu, Joko Anwar tidak bermaksud mengkritik kebobrokan situasi sosial dan politik di Indonesia. Lewat film ini, dia hanya ingin membuat kapsul waktu tentang gambaran di Indonesia saat ini. “Genrenya itu drama romantik, kalau ada soal politik, itu hanya latar belakang aja. Kami coba merepresentasikan Indonesia yang seadanya,” ujar sutradara film Janji Joni ini. “Saya ingin bikin kapsul waktu agar 30 tahun lagi orang bisa melihat seperti apa kondisi Indonesia 2015."



Selain Tara Basro dan Chicco Jerickho, A Copy of My Mind juga menyuguhkan penampilan Maero Panigoro, Paul Agusta, dan Ario Bayu. Film ini baru akan tayang di bioskop Indonesia pada Februari 2016.

LUHUR TRI PAMBUDI