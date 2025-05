Ben Affleck Mundur dari Kursi Sutradara Film Batman

TEMPO.CO, Jakarta - Ben Affleck tidak akan duduk di belakang kamera untuk film sekuel Batman mendatang. Sebelumnya, aktor tersebut telah ditetapkan untuk membintangi dan menyutradarai film yang sementara berjudul The Batman. Namun, pada Senin, 30 Januari 2017, sutradara film Argo tersebut mengundurkan diri dari kursi sutradara untuk film Warner Bros tersebut.



"Ada karakter tertentu yang mempunyai tempat khusus di hati jutaan orang," kata Affleck dalam pernyataan tertulis, seperti dikutip The Hollywood Reporter. "Memerankan karakter ini menuntut fokus, semangat, dan penampilan terbaik yang dapat saya berikan. Jelas bahwa saya tidak bisa melakukan dua pekerjaan sekaligus. Bersama studio, saya memutuskan untuk mencari pasangan sutradara yang akan berkolaborasi dengan saya dalam film yang besar ini. Saya masih di sini, dan kami akan membuatnya, tapi kami saat ini mencari sutradara. Saya tetap sangat berkomitmen dalam proyek ini dan berharap membawa ini kepada para penggemar di seluruh dunia."



Menurut sumber, langkah tersebut telah dibicarakan dalam beberapa minggu belakangan. "Warner Bros mendukung penuh keputusan Ben Affleck dan tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengannya untuk menghadirkan film Batman," demikian pernyataan studio tersebut.



Orang dalam mengatakan Affleck dan studio film tersebut sepakat dengan keputusan yang diharapkan membuat proyek film itu lebih baik jika tidak dipimpin oleh seseorang dengan fokus terpecah, yakni sebagai aktor dan sutradara.



Rumor Affleck meninggalkan kursi sutradara tersebut telah lama terdengar, terutama ketika dia mengeluhkan masalah naskah saat temu media film terbaru Affleck, Live by Night. Affleck dan eksekutif Warner dikabarkan tidak puas dengan naskah.



Salah satu orang dalam mengatakan penampilan Affleck yang buruk di Live by Night membuat Affleck berpikir ulang untuk menyutradarai sekaligus membintangi film. Belum diketahui kapan film Batman, yang juga akan dibintangi Joe Manganiello sebagai penjahat Deathstroke tersebut, diluncurkan.



Sejauh ini, Affleck telah membintangi Batman v. Superman: Dawn of Justice dan Suicide Squad. Affleck selanjutnya akan tampil dalam film gabungan superhero DC, Juctice League, pada November mendatang. *



ANTARA