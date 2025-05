TEMPO.CO, Jakarta -Penyanyi Soul dan R&B yang terkenal berkat hit 1961 berjudul Stand By Me, Ben E. King, meninggal dunia karena sebab alami, kata humasnya seperti dilaporkan The Telegraph.



Ben E. King meninggal dunia dalam usia 76 tahun.



Karir penyanyi yang lagu hitnya itu disukai di seluruh dunia tersebut mulai menanjak pada akhir 1950 bersama The Drifters yang menelurkan sejumlah lagu, antara lain There Goes My Baby dan Save The Last Dance For Me.



Penyanyi R&B ini semakin sukses berkat lagu Spanish Harlem, I (Who Have Nothing), dan Don't Play That Song (You Lied).



King tidak pernah diberitakan menderita sakit pada tahun-tahun belakangan ini dan dia pernah menggelar tur di Inggris pada 2013, selain manggung di AS tahun lalu.



Suatu ketika dia pernah mengomentari pemujaan penggemar kepada lagunyaStand By Me dengan berkata, "Saya bangga sekali lagu itu bertahan menguji masa".



King terlahir dengan nama Benjamin Earl Nelson di North Carolina. Dia tumbuh besar di Harlem, New York dan memulai karir bernyanyinya bersapa grup Five Crowns.



Berikut lirik lagu abadi "Stand by Me"



When the night has come

And the land is dark

And the moon is the only light we'll see

No, I won't be afraid

Oh, I won't be afraid

Just as long as you stand, stand by me



So darling, darling

Stand by me, oh stand by me

Oh stand, stand by me

Stand by me



If the sky, that we look upon

Should tumble and fall

And the mountain should crumble to the sea

I won't cry, I won't cry

No, I won't shed a tear

Just as long as you stand, stand by me



And darling, darling

Stand by me, oh stand by me

Oh stand now, stand by me

Stand by me



So darling, darling

Stand by me, oh stand by me

Oh stand now, stand by me, stand by me

Whenever you're in trouble won't you stand by me

Oh stand by me, oh won't you stand now, stand

Stand by me

Stand by me