Akan ada lebih banyak misteri yang harus dipecahkan detektif Baker Street.



BBC mengonfirmasi pada Sabtu bahwa syuting serial season keempat drama detektif terkenal Sherlock akan dimulai pada musim semi mendatang. Versi modern dari kisah klasik detektif karya Arthur Conan Doyle dibintangi Benedict Cumberbatch sebagai Sherlock Holmes dan Martin Freeman sebagai rekannya Dr Watson.



Sejak Sherlock ditayangkan pada 2010, Cumberbatch menjadi bintang dunia, termasuk meraih nominasi Academy Award untuk The Imitation Game. Sedangkan Freeman telah membintangi film saga The Hobbit dan Fargo di televisi, seperti dilansir dari Japan Today.



BBC Inggris dan PBS "Masterpiece" di Amerika Serikat juga mengumumkan mereka akan menayangkan episode spesial Sherlock berdurasi 90 menit pada 1 Januari berjudul The Abominable Bride yang mengirimkan para karakternya kembali ke latar belakang abad 19 seperti kisah aslinya.



