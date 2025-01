Benedict Cumberbatch Cerita Pengalaman Diculik Kelompok Bersenjata di Afrika Selatan

TEMPO.CO, Jakarta - Benedict Cumberbatch, aktor asal Inggris, mengungkap pengalaman traumatis yang dialaminya saat menjalani syuting serial BBC To the Ends of the Earth pada 2004 di Afrika Selatan. Dalam wawancara terbaru dengan Variety yang rilis pada Rabu, 22 Januari 2025, bintang serial Sherlock ini menceritakan insiden penculikan bersenjata yang nyaris merenggut nyawanya.