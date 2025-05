Benny Simanjuntak, Kerjasama Musisi Hollywood

TEMPO.CO, Jakarta - Produser dan pemilik Manajemen Contoh, Benny Simanjuntak akan melakukan kerjasama dengan musisi Hollywood, Richard Rudolph dan Adam W Berg, untuk proyek kerjasama musik dan film di Indonesia dan Hollywood.



Hal ini diungkapkan Benny Simanjuntak di Exodus Club, Kuningan City, Kuningan pada Rabu, 14 Januari 2015.



Dalam teleconference yang dilakukan Benny, Richard dan Adam diketahui, proyek ini menjadi model terbaru untuk industri musik yang menggabungkan musik, televisi, dan film.



Menurut Adam Berg dalam teleconference, inisiasi ini untuk mengelaborasi kerjasama untuk elemen musik dan jadi percontohan bagi talenta musik Indonesia. Richard menambahkan, ini menjadi kerjasama panjang ke depan dan menjadi ide orisinal mereka.



Benny yang merupakan Produser Eksekutif Asia Broadcasting Union (ABU tv Song) ini, ingin memajukan talenta penyanyi Indonesia ke tingkat internasional dan mempromosikan Indonesia di Amerika Serikat.



Richard Rudolph, 68 tahun, produser, musisi dan penulis lagu pernah menulis lagu Lovin You dipopulerkan oleh istrinya, Minnie Riperton. Ia juga sudah pernah bekerjasama dengan musisi dunia seperti Stevie Wonder, The Manhattan Transfer, Teena Maria dan New Edition.



Presiden dari Atlantic Recirds ini juga menjadi supervisi musik film The Black Dahlia, Flatliners, Running Scare dan Cocoon.



Sementara Adam Berg dikenal sebagai produsen musik di Los Angeles yang telah menghasilkan nama besar seperti, Joe Perry (Aesrosmith), Max Weinberg (Bruce Springteen), Joshua Ledet (Amerikan Idol) dan Melody Thornton (Pussycat Dolls).



EVIETA FADJAR

Berita Terpopuler

Alasan Sutradara Angga Membuat Film Unsur Politis

PK, Film India Paling Laris Sepanjang Masa

Pemerintah Kota Tangerang Segel Karaoke Inul Vista

Ariel Tatum Kini Berhijab?