Bentuk Patriarki di Pulau Jeju 1950-an dalam Drakor When Life Gives You Tangerines

Drama Korea When Life Gives You Tangerines yang dibintangi IU dan Park Bo Gum langsung mencuri perhatian penonton sejak dirilis pada 7 Maret 2025. Dengan latar belakang Pulau Jeju tahun 1950-an, drakor ini menjanjikan kisah cinta dan perjuangan hidup yang menarik. Namun, latar waktu dan tempat tersebut juga membuka peluang munculnya berbagai bentuk patriarki dalam cerita.

Latar Belakang

Dilansir dari Asianwiki, drakor ini mengambil latar belakang Pulau Jeju pada tahun 1950-an, sebuah era di mana nilai-nilai patriarki masih sangat kuat di masyarakat Korea. Ae Sun, karakter yang diperankan IU, adalah seorang gadis pemberontak yang memiliki kecintaan besar terhadap buku dan bercita-cita menjadi penyair. Namun, kemiskinan keluarganya membuatnya tidak bisa mengenyam pendidikan formal. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksetaraan gender dalam akses pendidikan, di mana perempuan sering kali dikesampingkan demi laki-laki.

Selain itu, Ae Sun digambarkan sebagai sosok yang ekspresif dan tidak takut menyuarakan perasaannya. Hal ini bertentangan dengan norma-norma tradisional yang mengharapkan perempuan untuk bersikap lebih pendiam dan patuh. Konflik antara kepribadian Ae Sun dan ekspektasi masyarakat dapat menjadi salah satu bentuk penggambaran patriarki dalam drama ini.

Peran Gwan Sik dan norma patriarki

Gwan Sik, karakter yang diperankan Park Bo Gum, adalah seorang pemuda pendiam dan tekun yang sejak kecil mencintai Ae Sun. Ia digambarkan sebagai sosok yang tulus dan selalu menghormati Ae Sun. Namun, dalam masyarakat patriarki, sikap protektif dan dominasi laki-laki sering kali dianggap sebagai bentuk cinta dan perhatian. Drama ini dapat mengeksplorasi bagaimana dinamika hubungan antara Ae Sun dan Gwan Sik dipengaruhi oleh norma-norma patriarki yang berlaku.

Misalnya, Gwan Sik mungkin merasa memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan mengambil keputusan untuk Ae Sun, meskipun Ae Sun adalah sosok yang mandiri dan memiliki pemikirannya sendiri. Konflik semacam ini dapat memicu pertanyaan tentang batasan antara cinta, perlindungan, dan kontrol dalam hubungan.

Peran karakter perempuan lainnya

Selain Ae Sun, drama ini juga menampilkan karakter-karakter perempuan lain seperti nenek Ae Sun (Na Moon Hee) dan ibu Ae Sun (Yeom Hye Ran). Melalui karakter-karakter ini, drakor ini dapat menggambarkan bagaimana perempuan dari generasi yang berbeda menghadapi dan beradaptasi dengan norma-norma patriarki. Misalnya, nenek Ae Sun mungkin mewakili generasi yang lebih menerima peran tradisional perempuan, sementara ibu Ae Sun mungkin mengalami konflik antara tradisi dan modernitas.

When Life Gives You Tangerines akan menceritakan perjalanan mereka melalui empat musim yang menyenangkan dan penuh dengan semangat. Drama ini terdiri dari 16 episode dan akan dirilis empat episode setiap minggunya, yakni pada 7 Maret, 14 Maret, 21 Maret, dan 28 Maret.

Drama When Life Gives You Tangerines disutradarai oleh Kim Won Suk dan ditulis oleh Im Sang Choon. Awalnya, drama ini akan dirilis dengan judul You Have Done Well, namun diubah menjadi When Life Gives You Tangerines.

Drama Korea When Life Gives You Tangerines langsung merajai Top 10 Netflix Indonesia kategori Acara TV/Series hanya sehari setelah perilisannya. Berdasarkan data FlixPatrol, drama ini melesat ke posisi pertama, mengungguli serial komedi Culture Shock di peringkat dua dan drama Korea The Potato Lab di posisi tiga.

Adinda Jasmine, Laili Ira, dan Antara turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

