Berani Komentar Pedas ke Lee Min Ho, Siap-siap Dituntut

TEMPO.CO, Jakarta - MYM Entertainment, agensi aktor Korea Selatan Lee Min Ho menyatakan akan melakukan tindakan hukum terhadap netizen yang menyebar gosip tidak benar, berkomentar pedas, dan mencemarkan nama baik.



"Ini dilakukan untuk melindungi hak-hak artis kami," demikian pernyataan MYM Entertainment melalui akun resminya di Facebook, 4 Juli 2016. Tindakan hukum ini terpaksa dambil untuk menghindari dampak atas pencemaran nama baik Lee Min Ho.



MYM menyatakan menghargai kebebasan berbicara dan berpendapat. Namun mencemarkan nama baik termasuk secara tertulis dengan menggunakan akun tanpa nama atau anonim adalah tindakan yang termasuk kategori kriminal siber atau kejahatan di internet.



Sementara itu, film terbaru Lee Min Ho yang berjudul Bounty Hunter meledak di Tiongkok. Pada penayangan perdananya di bioskop telah meraup sekitar US$ 7,8 juta.



Bounty Hunters bertarung dengan beberapa film Hollywood di Tiongkok, seperti Independence Day: Resurgence, Now You See Me 2, dan film Tiongkok berjudul So I Married An Anti-Fan. Film komedi laga dengan dana 30 miliar won tersebut dibintangi artis Korea Selatan dan Tiongkok. Bounty Hounter bahkan masuk dalam daftar nomor satu paling dicari di situs Baidu dan Weibo.

SOOMPI