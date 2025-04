Berikut Para Peraih Kategori Utama MTV Video Music Award

TEMPO.CO, Jakarta - Kendrick Lamar, Ed Sheeran, dan Taylor Swift yang absen pada penghargaan MTV Video Music Award di Los Angeles, Minggu malam, 27/8, waktu setempat atau Senin pagi WIB, adalah di antara para penyanyi yang memperoleh penghargaan bergengsi ini.



Lamar yang mendapatkan delapan nominasi penghargaan yang diberikan di Los Angeles itu membuka gelaran ini dengan sebuah medley. sedangkan Swift yang menggondol penghargaan untuk kategori kolaborasi terbaik berkat duetnya dengan Zyan Malik lewat I Don't Wanna Live Forever, muncul lewat video musik yang mengkritik kepalsuan.



Berikut daftar pemenang MTV Video Music Award untuk kategori-kategori penting, seperti dikutip Reuters:



VIDEO OF THE YEAR atau Video Terbaik

Kendrick Lamar, "Humble"



ARTIST OF THE YEAR atau Artis Terbaik

Ed Sheeran



ARTIS BARU TERBAIK

Khalid



KOLABORASI TERBAIK

Zayn Malik dan Taylor Swift, "I Don't Wanna Live Forever"



POP TERBAIK

Fifth Harmony featuring Gucci Mane, "Down"



HIP HOP TERBAIK

Kendrick Lamar, "Humble"



"DANCE" TERBAIK

Zedd dan Alessia Cara, "Stay"



LAGU MUSIM INI

Lil Uzi Vert, "XO Tour Llif3"

ANTARA