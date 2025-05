TEMPO.CO, Jakarta - Setelah Ada Apa Dengan Cinta? 2 sukses merebut hati pencinta film Indonesia dan mengungguli Captain America: Civil War, kini giliran My Stupid Boss meraih kesuksesan serupa. Film garapan Upi ini mampu berkibar di bioskop-bioskop kelas A, bersanding dengan film X-Men: Apocalypse.



Sejak ditayangkan pada Kamis, 19 Mei 2016, hingga hari ini jumlah penonton film yang dibintangi Reza Rahadian dan Bunga Citra Lestari ini mencapai 771 ribu. "Penonton film Tanah Air kini memang sudah pintar," kata Corporate Secretary Cinema 21, Catherine Keng, dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Selasa, 24 Mei 2016.



Menurut Catherine, film yang dicari penonton adalah film yang bermutu baik serta memiliki ide menarik dan jalinan cerita yang kuat. Tak hanya dibuat dengan sungguh-sungguh, promosi film itu juga harus memadai. "Sudah seharusnya para sineas Indonesia memahami film seperti apa yang diperkirakan disukai oleh pasar. Produser mesti jeli," katanya.



Catherine mengatakan, My Stupid Boss termasuk kategori film yang disukai penonton. Bioskop Cinema 21 pun tak ragu menayangkan film produksi Falcon Pictures ini di bioskop-bioskop kelas A dengan pangsa pasar menengah ke atas di Jakarta, seperti Plaza Indonesia XXI, Plaza Senayan XXI, PIM 2 XXI, Taman Anggrek XXI, Senayan City XXI, dan Lotte Shopping Avenue XXI.



Catherine menambahkan, setiap film nasional yang akan tayang di bioskop Cinema 21 melewati semacam klasifikasi apakah layak ditayangkan di bioskop-bioskop kelas A, B, atau C.

“Khusus film My Stupid Boss, film ini memang bisa main di semua kelas. Terbukti, film ini bisa menyamai bahkan melebihi perolehan penonton film X-Men Apocalypse di bioskop-bioskop kelas A," kata Catherine.



NUNUY NURHAYATI