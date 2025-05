TEMPO.CO, LONDON - Rumor bahwa Beyonce bakal menulis skenario film Hottentot Venus, yang diadaptasi dari kisah nyata, menuai kritik dari tokoh Afrika Selatan.



"Dia tidak layak menulis cerita itu. Apalagi bermain dalam film itu," kata Kepala Ghonaqua Jean Burgess seperti dikutip The Guardian, Selasa, 5 Januari 2016. "Mengapa Sarah Baartman? Mengapa bukan cerita perempuan penduduk asli Amerika? Aku hanya melihat arogansinya bercerita kisah yang bukan miliknya."



Saartjie "Sarah" Baartman merupakan perempuan yang terkenal pada abad 19 di Eropa karena ukuran bagian belakang tubuhnya yang besar dan "warna kulit yang tidak biasa." Sarah merupakan perempuan asal Afrika Selatan yang dibawa ke Eropa pada 1810 dan dipertontonkan setengah bugil dalam pertunjukan freak show milik Cezar. Sarah dikenal dengan nama panggung Hottentot Venus.



Sarah memiliki kesempatan untuk bebas. Tapi ada kontrak antara Sarah dan Cezar, dan ketika ditanyakan, Sarah mengaku senang dipertontonkan karena mendapat bagian dari keuntungan tersebut. Tidak jelas apakah dia benar-benar senang dengan kondisi itu, dipaksa untuk berpura-pura senang atau dia tidak senang, tapi ia tidak memiliki cara lain untuk mendapatkan uang.



Sarah mengikuti pertunjukan serupa di Prancis sebelum meninggal pada 1815 karena sakit. Usianya saat itu 25 tahun. Tubuhnya dibedah di hadapan umum oleh Georges Cuvier (ilmuwan terkenal yang digambarkan agak cabul dan tidak berperasaan dalam buku Baartman, The African Queen karya Rachel Holmes pada 2007). Bagian-bagian tubuhnya lalu dipamerkan di Paris.



Kisah nyata Sarah Baartman telah ditulis dan diulas berulang kali dalam berbagai kajian ilmiah, baik dalam perspektif feminisme maupun kajian antarbudaya. Beberapa ilmuwan sosial dan kritikus menilai bahwa perempuan nonputih didorong (atau bahkan dipaksa) untuk memasarkan diri dan tubuh mereka dengan cara yang sangat rasialis dan diliyankan.



Karier Beyonce di layar lebar telah dimulai sejak Austin Powers: Gold Member. Juru bicara Beyoncé membantah kabar tersebut. “Beyoncé tidak memiliki hubungan dengan proyek ini, tapi kisah ini amat penting untuk diceritakan kembali,” katanya seperti dikutip The Telegraph, Rabu, 6 Januari 2016.





The Telegraph | The Sun | The Guardian