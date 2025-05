TEMPO.CO, Jakarta - Ratu musik pop-R&B Beyonce menjadi pusat perhatian pada seremoni Country Music Awards ke-50, Rabu, 3 November 2016 waktu AS.



Ditemani Dixie Chicks, bintang kelahiran Texas itu tampil selama dua jam dalam acara tiga jam yang disiarkan langsung dari Nashville oleh ABC.



Dalam acara ini, bintang-bintang legendaris seperti Dolly Parton dan Garth Brooks mendapatkan penghargaan tertinggi.



Brooks meraih anugerah tertinggi Entertainer of the Year yang diserahkan oleh Taylor Swift, sedangkan Parton mendapatkan Willie Nelson Lifetime Achievement Award.



Kenny Chesney mendapatkan anugerah Pinnacle Award yang baru tiga kali diberikan pada perhelatan musik ini.



Vokalis wanita terbaik tahun ini jatuh ke tangan Carrie Underwood yang adalah keempat kalinya mendapatkan penghargaan pada kategori ini. Lain halnya dengan Chris Stapleton yang dinobatkan sebagai vokalis pria terbaik.



Bintang top lainnya yang dianugerahi penghargaan adalah Thomas Rhett untuk kategori single terbaik lewat "Die a Happy Man," sementara nomor Lori McKenna berjudul "Humble and King" menjadi lagu terbaik.



Maren Morris menjadi musisi country baru tahun ini, sedangkan Eric Church memenangkan album terbaik lewat "Mr. Misunderstood."



Berikutnya yang menang adalah Little Big Town untuk grup vokal terbaik dan Brothers Osborne sebagai vokal terbaik, demikian Reuters.



ANTARA