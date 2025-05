TEMPO.CO, Jakarta - Beyonce tampil memukau dan mengantongi banyak piala di MTV Video Music Awards yang berlangsung di Madison Square Garden, New York pada Minggu, 28 Agustus 2016.



Seperti dilansir dari Reuters, Beyonce tampil selama 15 menit membawakan lima lagu dari album Lemonade yang bercerita tentang pengkhianatan, balas dendam, dan pemberdayaan perempuan.



Penyelenggara VMA mengumumkan penampilan Beyonce tiga jam sebelum hari-H. Ia tiba di karpet merah ditemani para ibu dari tiga orang Afrika-Amerika yang meninggal di tangan polisi Amerika Serikat selama dua tahun terakhir.



Lagunya yang bermuatan politis, Formation, mengalahkan Adele yang kembali dengan Hello, Hotline Bling milik Drake, Justin Bieber Sorry, dan lagu dengan video kontroversial milik Kanye West Famous, untuk video terbaik.



Beyonce mendapat delapan piala antara lain untuk video perempuan terbaik, koreografi terbaik, dan kategori yang dipilih langsung penggemar.



Britney Spears untuk pertama kalinya tampil sejak insiden 2007 di VMA dengan pakaian gemerlap retro pop.



Adapun Rihanna menyanyikan 13 lagu terbaiknya selama 13 tahun berkarier di musik, termasuk Rude Girl, Diamonds, dan Only Girl in the World.



Dia dianugerahi Michael Jackson Video Vanguard, yang diberikan oleh Drake, penyanyi yang sering dikabarkan berpacaran dengan dia.



"Dia yang saya cintai sejak saya umur 22. Dia salah satu sahabat saya. Setelah dewasa, saya mencontoh dirinya meski dia lebih muda," kata Drake.



Banyak nama besar yang tidak hadir dalam acara ini, seperti Adele, Justin Bieber, dan Taylor Swift.



BISNIS