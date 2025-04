BIGBANG Bawa Pulang Penghargaan dari Golden Disc Jepang

TEMPO.CO, Jakarta - Boyband asal Korea Selatan BIGBANG meraih penghargaan terbanyak dalam ajang Golden Disc Jepang ke-31 untuk kategori Asia.



Dalam ajang itu, BIGBANG menyabet lima penghargaan, salah satunya untuk Best Asian Artist, diikuti boyband asal negri gingseng lainnya, iKON dengan dua penghargaan dan BTS serta 2PM, masing-masing satu.



BIGBANG juga memenangkan kategori "Best Album of the Year (Asia)" dan "Best 3 Albums (Asia)" untuk album mereka," MADE" dan kategori "Song of the Year by Download (Asia)" untuk lagu "Bang Bang Bang".



Band beranggotakan G.Dragon, T.O.P, Taeyang, Daesung dan Seungri itu juga memenangkan kategori "Best Music Video" untuk DVD tour dunia bertajuk "MADE" mereka.



Sementara itu, kategori Best 3 Albums (Asia) sukses jatuh ke tangan Bangtan Sonyeondan (BTS) dan 2PM untuk album jepang mereka "Youth" serta album "Galaxy of 2PM". iKON membawa pulang dua tropi untuk kategori "New Artist of the Year" dan "Best 3 New Artists (Asia)."



Digawangi Asosiasi Industri Rekaman Jepang, the Japan Golden Disc Awards dipersembahkan untuk para musisi yang telah berkontribusi pada industri musik Jepang. Bedanya dari ajang penghargaan lain, para pemenang diumumkan melalui website, tanpa ada upacara pemberian penghargaan layaknya ajang serupa semisal Grammy.



ANTARA