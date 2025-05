TEMPO.CO, Kuta Selatan - Grup musik Simple Plan tampil di panggung 'A Stage' dalam festival musik Soundrenaline 2016 di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana (GWK), Bali, Minggu, 4 September 2016 dini hari. Penampilan grup musik beraliran pop punk asal Montréal, Québec, Kanada ini membuat area panggung yang memiliki daya tampung hampir 50 ribu penonton itu semakin sesak.



Antusias pengunjung tidak surut meski penampilan Pierre Bouvier, Jeff Stinco, Sébastien Lefebvre, Chuck Comeau, dan David Desrosiers baru berakhir pukul 01.30 Wita.



Simple Plan tampil membawakan 17 lagu, yaitu Opinion Overload, Jetlag (Feat Tantri), Jump, I'll Do Anything, Boom, Welcome to My Life, Kiss Me, Your Love is a Lie, Singing in the Rain, Uptown Funk (Bruno Mars), I Can't Feel My Face (The Weekend), Can't Take My Hands Off You, Farewell, Summer Paradise, Crazy, I'm Just a Kid, Shut Up.



Vokalis Simple Plan, Pierre Bouvier tampil sangat energik. Ia juga tak segan untuk berinteraksi langsung dengan puluhan ribu penggemar mereka. Suasana makin semarak ketika vokalis grup musik Kotak, Tantri didapuk untuk tampil bersama Simple Plan di lagu kedua yang berjudul Jetlag. "Ini kali pertama kami datang ke Bali," kata Pierre Bouvier menyapa penonton.



Bouvier juga berusaha menjalin keakraban dengan penonton sambil menyapa menggunakan bahasa Bali. "Bali, kenken kabare (apa kabar)?" ujarnya seraya disambut meriah oleh puluhan ribu penonton yang berjejal. "Kalian sangat seksi malam ini."



Seakan masih tak percaya ditonton puluhan ribu pengunjung pada kali pertama ia berkunjung ke Bali. Bouvier tak kuasa menahan kekagumannya, karena antusias penonton yang semakin energik. "Banyak sekali yang hadir malam ini. Matur suksma (Terima kasih)," kata Bouvier berusaha mengungkapkan kebahagiaanya dengan bahasa Bali.



Penonton agak tenang ketika Simple Plan membawakan lagu keenam berjudul Welcome to My Life. Alunan gitar akustik saat intro lagu tersebut membawa para penonton terbius dalam irama lagu paling hits dalam album 'Still Not Getting Any...' itu.



Penampilan Simple Plan menjadi penutup di panggung 'A Stage' di hari pertama Soundrenaline yang dipadati sekitar 55 ribu penonton. Grup musik Tanah Air yang tampil di 'A Stage' hari pertama, yaitu Morganistic, Bintang, Nanoe Biroe, RAN, Naif, Maliq & D'Essentials, dan Andra and the BackBone.



BRAM SETIAWAN