Bioskop Masuk Desa, DKR Targetkan 1000 Bioskop Rakyat

BISNIS.COM, Jakarta -Dewan Kreatif Rakyat (DKR) menargetkan bisa menghadirkan seribu Bioskop Rakyat dalam tempo tiga tahun.

Seribu Bioskop Rakyat ini akan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, bahkan masuk desa. Ketua DKR Damien Dematra optimistis target seribu Bioskop Rakyat ini bisa terpenuhi dalam kurun waktu kurang dari tiga tahun. Ini jika semua berjalan sesuai rencana.

"Jika melihat pihak-pihak yang bekerja sama, saya optimis ini kurang dari tiga tahun," katanya.

Untuk memulainya, DKR telah mengadakan pemutaran perdana di Bioskop Rakyat bertepatan pada Isra Miraj. Pemutaran perdana berlangsung di Pondok Pesantren Daarul Istiqoomah Cileungsi Jawa Barat.

Film yang dipilih dalam pemutaran film perdana ini adalah film berjudul Captain Jihad dan film musik tentang perdamaian One Love for All.

Kedua film ini dipilih karena dianggap membawa pesan perdamaian yang sangat cocok dengan generasi muda pada saat ini. Maraknya film-film yang menampilkan gaya hidup hedonisme sangat kontras dengan kedua film tersebut.

Film Captain Jihad hadir di tengah-tengah semakin kuatnya paham radikalisme di kalangan anak-anak muda Indonesia. Film ini terasa sangat relevan, karena langsung hadir di pesantren-pesantren dan basis yang selama ini dijadikan sasaran perekrutan paham radikal.

Film Captain Jihad karya sutradara Damien Dematra bercerita tentang kisah hidup Nazir Abbas, mantan Ketua Jamaah Islamiyah, yang juga guru dari dua teroris paling berbahaya yaitu Noordin M Top dan Dr Azhar.

Selanjutnya, film musik One Love for All ini adalah film yang membawa pesan perdamaian.

