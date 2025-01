Bjork Luncurkan Klip Video Terbaru Blissing Me

Lagu Blissing Me yang dibalut dengan melodi harpa tentang cerita Bjork mengenai dua orang yang jatuh cinta melalui musik. Hal ini terlihat dari lirik lagu yang dinyanyikannya seperti ‘sending each other MP3’s, falling in love to a song’ yang memiliki arti saling mengirimkan MP3’s, jatuh cinta kepada sebuah lagu.