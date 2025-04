TEMPO.CO, Jakarta - David Bowie memenangkan Master British Album of the Year untuk album "Blackstar" dalam ajang BRIT Awards digelar di London, Rabu malam (22/2).



Penyanyi tersebut merilis album terakhirnya itu beberapa hari sebelum dia meninggal dunia di usia 69 tahun karena kanker pada Januari tahun lalu.



Selain Davide Bowie, berikut daftar pemenang British Record Industry Trust (BRIT) Awards 2017, seperti dirangkum Reuters.



Mastercard British Album of the Year

David Bowie, "Blackstar"



British Single

Little Mix, "Shout Out To My Ex"



British Male Solo Artist

David Bowie



British Female Solo Artist

Emeli Sande



British Group

The 1975



British Breakthrough Act

Rag'n'Bone Man



British Global Success Award

Adele



British Artist Video of the Year

One Direction



Critics's Choice

Rag'n'Bone Man



International Female Solo Artist

Beyonce



International Male Solo Artist

Drake



International Group

A Tribe Called Quest

ANTARA

