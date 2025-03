Blake Lively dan Anna Kendrick Bertemu Lagi di Film Another Simple Favor

Pilihan Editor:

Dalam trailer yang dirilis oleh Prime Video pada Rabu, 26 Februari 2025, Stephanie Smothers (Anna Kendrick) dan Emily Nelson (Blake Lively) dalam perjalanan ke pesisir Italia untuk pernikahan Emily dengan seorang pengusaha kaya. Stephanie telah menulis buku tentang kejadian di film pertama, dan Emily yang berada di penjara, mengganggu acara baca bukunya untuk mengundang Stephanie ke pernikahannya.

Para pemain lama juga akan terlihat kembali kembali Another Simple Favor, seperti Henry Golding, Andrew Rannells, Bashir Salahuddin, Joshua Satine, Ian Ho dan Kelly McCormack. Paul Feig juga kembali menyutradarai sekuel ini.

Tentang A Simple Favor

Diadaptasi dari novel tahun 2017 dengan judul yang sama karya Darcey Bell, A Simple Favor menceritakan kisah seorang ibu tunggal bernama Stephanie yang diperankan oleh Kendrick. A Simple Favor menjadi kesuksesan untuk Lionsgate. Film ini menghasilkan 97,6 juta dolar Amerika Serikat di seluruh dunia dengan anggaran produksi 20 juta dolar AS.

Film ini mendapat peringkat sebagai film yang paling banyak ditonton di Netflix saat sekuelnya mulai diproduksi. Another Simple Favor melibatkan Amazon Studios untuk ikut memproduksi bersama, dengan rencana rilis di Prime Video.

“Saya sangat senang,” kata Feig kepada Variety. Sutradara film itu mengaku sangat senang karena A simple Favor merupakan salah satu film favoritnya. “Film ini ditayangkan dengan baik di bioskop, tapi saya selalu merasa masih banyak orang yang belum menontonnya, jadi sekarang mereka bisa menontonnya."

Another Simple Favor di Tengah Kasus Blake Lively

Pengumuman tentang kelanjutan film ini mengakhiri spekulasi tentang kapan film tersebut akan muncul. Diketahui pemeran utama film ini, Blake Lively sedang dalam perselisihan hukum dengan sutradara It Ends with Us dan lawan mainnya, Justin Baldoni. Namun bulan lalu, Paul Feig menutup rumor tidak berdasar yang beredar di media sosial. Rumor yang mengatakan bahwa film tersebut ditangguhkan di tengah pertarungan hukum yang ramai. “Ini omong kosong belaka. Maaf. Filmnya sudah selesai dan segera keluar,” ungkapnya, dikutip dari The Hollywood Reporter.

Another Simple Favor dalam Festival Film dan TV SXSW 2025

Another Simple Favor akan menjadi pembuka festival film dan TV SXSW 2025. Hal itu juga telah diumumkan bahwa film tersebut akan tayang di Prime Video pada 1 Mei 2025.

Feig sebagai sutradara mengakui dirinya sangat senang bisa kembali ke festival favoritnya. Dirinya merasa tersanjung karena filmnya akan menjadi pembuka SXSW 2025. "Saya menghindari membuat sekuel untuk film saya, tetapi karakter-karakter ini terlalu menyenangkan untuk tidak diulangi lagi,” ungkap Feig.

Another Simple Favor tergabung dalam daftar dan sudah diumumkan line-up yang mencakup serial The Studio karya Seth Rogen dan Evan Goldberg, The Accountant 2 karya Ben Affleck, serta Death of a Unicorn yang dibintangi A24 Jenna Ortega. “Saat kami menonton film ini musim gugur yang lalu, kami langsung tahu film ini harus menjadi pembuka di SXSW ini memberi kami perasaan intens yang kami rasakan sebagai programmer,” kata ketua festival Claudette Godfrey.

SOFWA NAJLA TSABITA SUNANTO

