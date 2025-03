Blake Lively Hadiri Premiere Another Simple Favor, Pendukung Justin Baldoni Bereaksi

TEMPO.CO , Jakarta - Blake Lively menghadiri pemutaran perdana film terbarunya, Another Simple Favor di South by Southwest (SXSW) Film & TV Festival di Austin, Texas pada Jumat 7 Maret 2025. Ia menyapa penggemarnya dan tampak tidak terganggu di tengah pertempuran hukumnya dengan Justin Baldoni.

Melansir dari Variety , seorang perempuan pendukung Justin Baldoni berdemonstrasi di luar Paramount Theater menjelang pemutaran perdana film Another Simple Favor. Menjelang kedatangan Lively, seorang pengunjuk rasa terlihat memegang tanda bertuliskan “Keadilan untuk Justin Baldoni” dengan kaus bertuliskan “Blake Lied.”

Seorang pengguna di X mengaku bertanggung jawab atas aksi tersebut. “Saya adalah satu-satunya pengunjuk rasa Justice For Justin di sini. … Ya, saya mendapat rekaman Blake Lively dan beberapa wawancara hebat dengan massa.” Ia juga memohon kepada para pembaca untuk mengikuti dan berlangganan untuk konten yang akan datang.

Blake Lively menggugat Justin Baldoni, yang menjadi lawan mainnya dan menyutradarai film It Ends With Us, atas pelecehan seksual dan karena melancarkan kampanye pencemaran nama baik di media terhadapnya setelah ia mengajukan pengaduan. Justin Baldoni menggugatnya balik dan suaminya, Ryan Reynolds, atas pencemaran nama baik. Kasus masih bergulir dan sudah masuk ke persidangan.