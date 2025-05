Blur Ajak Jelajahi Hong Kong Lewat Komik

TEMPO.CO, Jakarta - Band yang terbentuk di London, Inggris, Blur mengeluarkan komik berjudul "Travel To Hong Kong With Blur" beberapa waktu lalu. Seperti yang dimuat di laman NME, Blur bekerja sama dengan seniman Hong Kong Kongkee dalam membuat cerita petualangan mereka di negara tersebut.

Band Britpop merekam album terbaru "The Magic Whip" di Hong Kong tahun lalu. Album tersebut dirilis tahun ini. "The Magic Whip" merupakan album pertama mereka setelah 12 tahun. Sebelum album tersebut, band beranggotakan Damon Albarn, Graham Coxon, Dave Rowntree dan Alex James ini terkahir kali mengeluarkan "Think Tank" pada 2003.



Untuk mempromosikan album baru mereka, yang bergambar es krim, mereka pun turut meluncurkan merek penganan tersebut. Es krim The Magic WHip dibuat bekerja sama dengan pakar produk susu The Licktators dengan produk "Es krim vanila custard dihiasi saus rasberi".



ANTARA