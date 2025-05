Bobby McFerrin Siap Goyang Panggung Java Jazz Hari Kedua

TEMPO.CO, Jakarta -Robert Keith "Bobby" McFerrin Jr dijadwalkan tampil pada hari kedua perhelatan Java Jazz 2015 pada Sabtu, 7 Maret mendatang di Jakarta International Expo (JIE) Kemayoran, Jakarta. Penyanyi kelahiran 11 Maret 1950 ini siap menghibur dan menggoyang panggung Java Jazz.



McFerrin memulai kariernya di sebuah band jazz sekolah dan kemudian bermain piano saat kuliah. Setelah lulus, ia melakukan tur dengan berbagai band, kabaret dan tari. Tapi ketika berumur 27 tahun, Bobby McFerrin menemukan panggilan sejati.



Pemenang 10 Grammy Awards tersebut pertama kali mulai merilis album solonya pada tahun 1982 saat berusia 32 tahun yang bertitel "Bobby McFerrin".



Selepas itu, McFerrin memproduksi banyak album dan terbilang cukup produktif. Salah satu lagunya yang paling sukses dan sangat populer di dunia adalah lagu yang berjudul "Don't Worry Be Happy" yang dirilis pada tahun 1988. Dengan mengusung genre Jazz dan dicampur sedikit rasa R&B serta soul, lagu-lagu miliknya mampu menyihir siapa saja yang mendengarkan.

McFerrin lahir dari keluarga musisi, hal ini membuat kemampuan bermusiknya makin terasah. Sang ayah Robert McFerrin Sr., merupakan orang Afro-Amerika pertama yang tampil solo di Metropolitan Opera.



Sempat diterpa rumor palsu bahwa ia telah meninggal dunia dengan cara bunuh diri di tahun 1992, tahun 1993 McFerrin menyanyikan ulang lagu milik Henry Mancini "Pink Panther" soundtrack untuk film Son of Pink Panther.



McFerrin juga berpartisipasi dalam berbagai program pendidikan musik serta menjadi guru musik tamu dan dosen di sekolah umum di seluruh Amerika Serikat.



Pada tahun 2009, McFerrin dan Daniel Levitin menjadi co-host untuk acara The Music Instinct, yang diproduksi oleh PBS.



Suami dari Debbie Green yang menikah di tahun 1975 dan Ayah dari Taylor, Jevon dan Madison pada tahun 2010 mengeluarkan album "VOCAbularies" setelah lebih dari delapan tahun vakum dan di 2013 mengeluarkan album Spirit You all.



Penyanyi yang dijuluki One-Hit Wonder, telah lebih dari 30 tahun menekuni jalur ini. Penggemar setianya tahu, bahwa ketika seseorang menjadi bagian dari penontonnya, sesuatu yang menakjubkan akan terjadi yang belum pernah terjadi sebelumnya. McFerrin adalah artis langka yang kesuksesan didasarkan pada keberanianya membuat karya seni dengan kelenturan yang luar biasa.



YON DEMA | JAVAJAZZFESTIVAL