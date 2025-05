TEMPO.CO, Los Angeles - Aktor Tom Holland mengumumkan di atas panggung CinemaCon di Las Vegas bahwa film keenam Spider-Man akan berjudul Spider-Man: Homecoming.



Gagasan Homecoming juga memiliki beberapa tema yang berkaitan, baru, bahkan lebih muda dari Peter Parker.



"Peter sedang mencoba mencari identitas sejatinya," kata Holland seperti dikutip Entertainment Weekly. "Dan di mana sebenarnya posisi dia."



Bos Sony Pictures, Tom Rothman, berkelakar, "Saya harap ini bisa jadi tiga film untuknya!"



Spider-Man: Homecoming akan rilis 7 Juli 2017. Sony berencana memutar sebuah klip teaser pendek yang menunjukkan Tony Stark (diperankan Robert Downey) mengunjungi Peter dan Bibi May di apartemen Queens.



"Sulit bagi saya untuk percaya bahwa dia adalah bibi orang," ujar Tony tentang May, yang dalam film Homecoming diperankan Marisa Tomei yang beberapa dekade lebih muda dari Rosemary Harris—pemeran May pada film pertama Spider-Man.



Sony juga sedikit membocorkan bahwa film animasi Spider-Man 2018 akan mendobrak bukan hanya film animasi, tapi juga genre pahlawan super. “Belum ada judul resmi untuk film animasi.”



ANTARA