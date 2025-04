TEMPO.CO, Jakarta - Universal Pictures mengumumkan pembatalkan pemutaran perdana film The Mummy di London, Inggris, menyusul bom bunuh diri di Manchester. Semula, pemutaran perdana film yang dibintangi Tom Cruise dan Russell Crowe itu bakal digelar pada 2 Juni 2017.



Bom bunuh diri di Manchester yang menewaskan 22 orang itu mendorong Inggris menaikkan level bahaya terorisme menjadi "kritis". "Kami semua di Universal remuk redam oleh serangan teror di Manchester dan terus bergandengan dengan masyarakat dan negara itu sampai pulih," kata unit Comcast Corp Universal Pictures dalam pernyataan tertulis.



"Di luar hormat kami kepada mereka yang terkena dampak oleh tragedi ini, kami memutuskan untuk tidak melanjutkan penayangan perdana The Mummy di London yang dijadwalkan berlangsung pekan depan," tulis Universal seperti dikutip Reuters.



Mengutip alasan yang sama, Warner Bros, Rabu sebelumnya juga membatalkan penayangan perdana Wonder Woman pada 31 Mei. Penyanyi pop Ariana Grande yang konsernya di Manchester menjadi sasaran bom bunuh diri, juga telah membatalkan dua konsernya di London dan lima konsernya di Eropa.



ANTARA