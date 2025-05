TEMPO.CO, Jakarta - Bon Jovi mengawali konser di Gelora Bung Karno dengan menyanyikan tiga lagu sekaligus tanpa jeda, yaitu That's What the Water Made Me, lalu disambung dengan Who Says You Can't Go Home dan Lost Highway.

Jon bernyanyi dengan balutan rompi lengan buntung dan jins serba hitam. Otot lengannya masih kekar ketika mencabik gitar kopong hitam. “Are you with me out there?" ujar Jon, disusul lagu hit You Give Love A Bad Name. Begitu lagu tersebut dinyanyikan, penonton langsung "terbakar".

Ini lagu kelima yang ia bawakan. Lagu-lagu Bon Jovi sebelumnya tidak begitu mengangkat euforia penonton. Penonton melompat-lompat ikut bernyanyi bersama lagu ketujuh, We Don't Run. "Lagu ini pertama kali dibawakan," ujar Jon.

Lagu ini berasal dari album terbaru mereka, Burning Bridges (2015). Jon mengatakan lagu ini merupakan bentuk jawaban untuk label Mercury yang sudah lama memproduksi album Bon Jovi. Lagu berikutnya, It's My Life. Begitu dua kali sentakan drum pada awal lagu bergema, penonton langsung bersorak.



Ribuan penonton juga kembali terbakar dan menyannyi bersama Bon Jovi ketika membawakan lagu It's My Life.

Suasana menjadi sejuk ketika lagu Someday I'll Be Saturday Night. Penonton bernyanyi sambil mengangkat tangan. Lampu dipadu warna merah, jingga, dan biru. Dua layar terus menampilkan wajah Jon yang bernyanyi sambil bermain gitar.

LUHUR TRI PAMBUDI