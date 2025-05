TEMPO.CO, Jakarta - Grup band asal Amerika Serikat, Bon Jovi, telah tiba di Jakarta. Dalam akun Twitter-nya, grup yang lagunya selalu hit itu mengabarkan: "We have arrived in Jakarta! See you Friday!"



Bersama cuitan itu, akun Bon Jovi juga mem-posting foto. Terlihat John Bon Jovi berfoto bersama David Bryan—pemain keyboard—dengan latar sepasang ondel-ondel.



Malam ini, 11 September 2015, Bon Jovi menggelar konser di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, setelah konser terakhir 20 tahun lalu. Tiket dibanderol dengan harga dari Rp 500.000 hingga Rp 3.500.000, dan telah ludes terjual.



Bon Jovi akan membawakan lagu-lagu hit mereka. Sebut saja Always, Livin' on Prayer, Livin' On A Prayer, Slippery When Wet, You Give Love a Bad Name, Slippery When Wet, I'll Be There for You, dan Thank You for Loving Me.



Band yang berasal dari New Jersey ini berdiri sejak 1983 dan telah beberapa kali bongkar-pasang personel. Selain Jakarta, Bon Jovi juga menggelar konser di Singapura, Malaysia, Makao, Korea, dan Abu Dhabi. Di Cina, konser band tersebut batal karena terkena kendala Dalai Lama.



ALIA