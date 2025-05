TEMPO.CO , Jakarta: Bon Jovi adalah salah satu grup yang paling rajin mengadakan tur. Hingga kini, grup ini sudah menggelar lebih dari 2.900 konser di lebih dari 55 negara.



Dalam tur yang bertajuk Because We Can (2013), Bon Jovi mendapat keuntungan sampai US$ 260 juta (sekitar Rp 3,6 triliun) dengan jumlah penonton lebih dari 2,6 juta orang. Tur ini tercatat di urutan ke-15 sebagai tur paling laris sepanjang masa.



Pada 2014, total kekayaan Jon Bon Jovi mencapai US$ 300 juta (sekitar Rp 4,2 triliun). Jon termasuk di antara 10 musikus rock terkaya sedunia. Jon memiliki restoran Soul Kitchen yang terkenal di New Jersey.



Bon Jovi telah merilis 13 album studio ditambah dua album kompilasi dan dua album live. Bon Jovi adalah salah satu band dengan penjualan album tertinggi sepanjang masa, yaitu lebih dari 130 juta album secara global.



Album studio:

1. Bon Jovi (1984)

2. 7800 Fahrenheit (1985)

3. Slippery When Wet (1986)

4. New Jersey (1988)

5. Keep the Faith (1992)

6. These Days (1995)

7. Crush (2000)

8. Bounce (2002)

9. Have A Nice Day (2005)

10. Lost Highway (2007)

11. The Circle (2009)

12. What About Now (2013)

13. Burning Bridges (2015)



Album Live:

1. One Wild Night Live 1985-2001 (2001)

2. Inside Out (2012)



Album Kompilasi:

1. Hard & Hot (1991)

2. Cross Road (1994)

3. Tokyo Road: Best of Bon Jovi (2001)

4. This Left Feels Right ( 2003)

5. Greates Hits (2010)



Penghargaan:

Bon Jovi telah meraih 21 penghargaan dan 61 nomine. Di antaranya:

- Music Hall of Fame Inggris (2006)

- American Music Awards (2004)

- Grammy Award (2007) lewat kolaborasinya dengan Jennifer Nettles dalam single Who Says You Can’t Hope



LUHUR TRI PAMBUDI