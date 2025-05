TEMPO.CO, Jakarta - Brian McKnight, penyanyi terkenal era 90-an, memuji musikalitas Raisa Andriana yang akan tampil bersamanya dalam konser The 90’s Soul Ace di Jakarta besok malam, Kamis, 8 Desember 2016.



"Dia adalah salah satu penyanyi terhebat yang pernah saya dengar," kata Brian dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 7 Desember 2016.



Penyanyi One Last Cry itu mengaku pernah mendengar lagu-lagu Raisa, walau dia tidak hafal judulnya. "Saya sudah pernah dengar beberapa, keren banget," ujarnya. Bian pernah manggung di Jakarta pada akhir Desember 2011.



Brian McKnight pernah menggetarkan dunia musik lewat lagu hitnya, One Last Cry yang dirilis pada 1992. Dia mendapat 16 nominasi Grammy Awards selama dua dekade bermusik.



Brian McKnight, Raisa, Boyz II Men, dan Brown Sugar akan tampil dalam konser The 90’s Soul Ace di The Kasablanka Hall pada 8 Desember 2016. Tiket konser dijual dari Rp 930.000 hingga Rp 2.885.000.



Boyz II Men adalah trio R&B yang telah berkarier selama 20 tahun di dunia musik. Grup itu telah membawa pulang empat piala Grammy dan sembilan piala American Music Awards.



Brian mengaku sudah berinteraksi dengan Raisa melalui media sosial, tapi belum pernah bertemu langsung pelantun lagu Kali Kedua itu. "Kami sudah mengobrol di Instagram," tutur Brian.



Brian menyiratkan akan ada penampilan khusus bersama Raisa. "Nanti kami akan membicarakan lagu untuk besok."



ANTARA