TEMPO.CO, Jakarta - Di era 90-an, penyanyi Brian McKnight sempat merajai tangga musik R&B. Tahun ini, McKnight dan Boyz II Men akan tampil di panggung yang sama, yaitu pergelaran musik bertajuk The 90's Soul Ace yang akan digelar di The Kasablanka Hall, Mall Kota Kasablanka, Jakarta, Kamis, 8 Desember 2016.



Promotor MyWill Entertainment, Willy Hidayat mengatakan mulanya ia ingin kembali mengundang Boyz II Men ke Indonesia. "Mereka minta meminta sesuatu yang berbeda makanya saya ajak Brian McKnight karena keduanya sama-sama King of Nineties," ujar dia saat konferensi pers di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, Rabu, 7 Desember 2016.



Willy mengatakan, lewat konser ini dia ingin kembali mengajak pecinta musik untuk kembali bernostalgia melalui konser ini. "Ternyata antusiasmenya diluar ekspektasi. Semoga bisa mengobati kerinduan romantisme masa remaja, kita flash back bareng-bareng," ujar dia.



Brian McKnight dikenal sejak lagunya One Last Cry berhasil menduduki No 8 Billboard 200 chart. Kesuksesannya ini dilanjutkan melalui album lainnya yakni I Remember You (1995), Remember the Magic (1997), Back at One (1999), U Turn (2003), Gemini (2005), Just Me (2011) Dan More Than Words (2013).



"Aku siap tampil gila-gilaan disini. Aku akan memainkan gitar dan piano. Aku rasa nanti malam akan sangat menyenangkan," ungkap Brian dalam jumpa pers di Hotel Mulia Jakarta, Rabu, 7 Desember 2016.



Meski sudah beberapa tampil di Indonesia, McKnight mengaku tetap antusias dengan konsernya ini. "Orang Indonesia sangat hangat dan bersahabat. Meski tahun-tahun berganti mereka tetap suka musik yang sama," katanya.



McKnight berencana menyanyikan sebagian besar lagu hits-nya 8 Desember nanti. "Aku akan siap-siap melihat wajah mereka (penonton yang datang) ketika aku menyanyikan lagu-laguku," ujar dia.



Tak hanya Boyz II Men dan Brian McKnight, The 90's Soul Ace juga akan menghadirkan penyanyi Tanah Air yaitu Raisa dan Brown Sugar. "Konsepnya sendiri akan sepertiga mini festival. Semua artis ada dalam satu line-up yang sama. Tidak ada artis pembuka konser," ujar dia.



Dalam kesempatan itu juga Willy menuturkan sebanyak 3.500 tiket disiapkan dan sudah sekitar 85 persen terjual. Tiket masih dijual di beberapa platform seperti rajakarcis, ibudibjo, dan loket dengan harga Rp 930 ribu (GA Festival), Rp 1,735 juta (Diamond) dan Rp 2,885 juta (Platinum).



DINI TEJA