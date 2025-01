BTS Ciptakan Sensasi Global Musik K-Pop

TEMPO.CO, Seoul - Bisa dibilang 2017 merupakan tahun milik BTS alias Bangtan Sonyeondan. Grup yang digawangi Jin, 25 tahun, Suga (24), J-Hope (23), RM (23), Jimin (22), V (21), dan Jungkook (20) ini tak hanya berjaya di Korea.



Mereka juga berhasil membawa virus musik K-pop di Amerika Serikat, yang merupakan kiblat musik dunia. Momentum BTS tahun ini dimulai dengan kemenangan mereka pada kategori top social artist dalam ajang Billboard Music Awards, Mei lalu.



Di kategori itu, BTS menyingkirkan Justin Bieber, Selena Gomez, Shawn Mendes, dan Ariana Grande. Berkat kemenangan itu, BTS disebut grup K-pop yang menciptakan sensasi global. BTS bahkan menjadi grup K-pop pertama yang tampil dalam American Music Awards (AMA) pada 19 November lalu.



Setelah mengguncang panggung AMA, mereka menjadi bintang tamu dalam acara TV populer Jimmy Kimmel Live, The Late Show With Jimmy Corden, dan The Ellen DeGeneres Show. Guinness World Records mencatat BTS sebagai grup musik yang paling banyak disebut di Twitter.



Rentetan pencapaian tersebut disempurnakan BTS dengan keberhasilan menembus peringkat ke-10 dalam daftar 10 artis top tahunan edisi akhir tahun Billboard.



BTS bersanding dengan musisi dunia sekelas Ed Sheeran, Bruno Mars, dan Drake. Dalam kategori grup atau duo di tangga lagu Billboard, BTS menempati peringkat kedua setelah The Chainsmoker.



Menyusul kesuksesan single DNA, yang berada di jajaran Billboard Hot 100 selama empat pekan berturut-turut, single terbaru berjudul Mic Drop (hasil kolaborasi BTS dengan Desiigner dan diproduseri DJ Steve Aoki) melesat menuju posisi ke-28 di Billboard Hot 100.



BTS juga mendominasi tangga penjualan lagu digital dunia dengan lagu Mic Drop di posisi pertama, Crystal Snow—single musim dingin berbahasa Jepang— di peringkat kedua, dan DNA di posisi ketiga. Semua kegemilangan ini tak membuat BTS berpuas diri.



Mereka terus bermimpi. Apa mimpi BTS selanjutnya? “Kami merasa terhormat karena single DNA berhasil menempati peringkat ketujuh di Billboard 200 dan lagu remix Mic Drop menempati posisi ke-28 di Billboard Hot 100. Kami akan terus bekerja keras sehingga bisa menembus top 10 di Hot 100 selanjutnya,” ujar Jimin.



TABLOIDBINTANG.COM