BTS Sukses Catatkan Namanya dalam Empat Kategori Billboard

TEMPO.CO, Jakarta - Boy band asal Korea Selatan, Bangtan Boys (BTS), sukses mencatatkan namanya dalam empat kategori tangga musik Billboard sepanjang 2016.



Di akhir tahun ini, boy band beranggotakan Rap Monster, V, Suga, J-hope, Jungkook, Jin dan Jimin itu menduduki posisi ke lima tangga lagu Billboard untuk kategori "World Albums/Artist", posisi tertinggi bagi artis Korea Selatan sejauh ini.



Album terbaru mereka, "Wings" yang dirilis Oktober lalu dan "The Most Beautiful Moment in Life Part 2" di tahun 2015 juga menduduki 10 besar tangga musik untuk kategori " Top World Albums Chart" dengan masing-masing tercatat di posisi ke enam dan sembilan.



BTS juga berhasil menduduki peringkat 34 dari 50 musisi serta dua lagu mereka yakni "Fire" dan "Save Me" tercatat berada di posisi 26 dan 26 dalam Twitter Top Tracks Chart.



Boy band yang berada di bawah naungan Big Hit Entertainment itu juga mendapatkan perhatian internasional karena mencatatkan namanya dalam 200 besar musik Billboard untuk ketiga kalinya, melalui album "Wings", yang menduduki posisi ke-26.



Di Korea Selatan sendiri, BTS telah mendapatkan sejumlah penghargaan, salah satunya, "Album of the Year" di Melon Music Awards 2016 yang digelar November lalu melalui perhelatan Mnet Asian Music Awards (MAMA). Demikian seperti dilansir Yonhap.



ANTARA