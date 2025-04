BTS Tembus Hot 100 Billboard dengan Hits "DNA"

TEMPO.CO, Jakarta - Boyband asal Korea Selatan Bangtan Sonyeondan alias BTS menempati posisi 10 besar album teratas untuk aksi K-pop di Billboard. Dengan lagu terbarunya "DNA", BTS menduduki posisi 85 Hot di 100 Billboard.



Lagu "DNA" dari album terbaru mereka, kini sudah disaksikan melalui streaming sebanyak 5,3 juta kali di Amerika Serikat. Lagu itu pun sudah terjual dengan diunduh sebanyak 14,000 di negeri Paman Sam pada pekan pertama perilisannya.



Melalui capaian ini, BTS menjadi musisi K-pop kedua dengan lagu berbahasa Korea yang masuk Hot 100, menyusul rapper PSY, yang populer lewat lagu "Gangnam Style". Psy kala itu berhasil bertengger di peringkat 2 selama tujuh pekan pada 2012. Baca: Jeon Hye Bin Serius Jalin Asmara dengan Lee Jun Kin, Ini Kisahnya



Selain itu, adapula girlband Wonder Girls dan anggota group 2NE1, CL yang juga telah memasuki Hot 100, namun dengan lagu-lagu yang didominasi bahasa Inggris bukan berbahasa Korea. Wonder Girls saat itu mencapai peringkat ke 76 dengan hits mereka "Nobody" pada 2009. CL sendiri berada di posisi 94 pada 2016 dan PSY dengan lagu "Daddy" berada di posisi 97 pada 2015.



BTS juga menjadi grup musik Korea pertama yang masuk dalam 50 besar artis yang diputar di layanan streaming musik global Spotify pada pekan lalu. Sebelum hits "DNA", BTS telah mendekati Hot 100 dengan lagu "Spring Day" yang mencapai peringkat 15 di grafik Hot 100's Bubbling Under pada 4 Maret lalu.



ANTARA | BILLBOARD