Bunga Citra Lestari dan Efek Dahsyat Peran Ainun

TEMPO.CO, Jakarta - Karakter Hasri Ainun Habibie melekat dalam diri Bunga Citra Lestari, 33 tahun. Karakter yang dimainkan Bunga Citra Lestari empat tahun yang lalu itu ternyata berdampak besar buat kariernya.



Selain dikenal sebagai aktris box office, banyak tawaran film menghampiri Bunga. Banyak pula orang yang akhirnya kembali datang ke bioskop demi menonton Habibie & Ainun. Salah satunya, kata Bunga, Chairman of The Tahir Foundation, Dato' Sri Dr. Tahir, 64.



"Pak Tahir jatuh cinta dengan karakter Ainun. Dia mengatakan, tidak pernah menonton film Indonesia. Terakhir beliau menonton film Indonesia di era Widyawati dan Lidya Kandouw sampai akhirnya Pak Tahir diajak menonton Habibie & Ainun. Pak Tahir bilang kepada saya beberapa kali menitikkan air mata saat menonton film itu," ujar Bunga Citra Lestari di Jakarta pekan ini.



Jatuh cinta pada akting Bunga, Tahir kemudian memercayakan sebuah proyek film berjudul Moon Cake Story kepada Nyonya Ashraf Sinclair ini. Di film Moon Cake Story, Bunga Citra Lestari memerankan joki 3 in 1 bernama Asih. Ia beradu akting dengan Morgan Oey dan diarahkan sineas berkelas, Garin Nugroho. Bunga benar-benar bungah mendapat proyek ini.



"Dampak memerankan Ibu Ainun amat besar dalam hidup saya. Moon Cake Story salah satu pencapaian penting dalam karier saya. Lagipula siapa sih yang tidak mau kerja sama dengan Garin Nugroho? Mas Garin tidak menuntut artisnya melakukan sesuatu yang artisnya tidak bisa. Ia mencari kelebihan pemainnya dan memaksimalkan kelebihan artis. Itu yang membuat para pemain tampak berenergi di depan layar. Film ini akan segera tayang," ujar Bunga Citra Lestari.

