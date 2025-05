TEMPO.CO, Jakarta - Band metal asal Bandung, Burgerkill, tengah bersiap untuk tampil di dua festival musik cadas di Eropa. Mereka akan mengisi salah satu panggung di festival musik cadas Wacken Open Air 2015, Jerman, pada Jumat, 31 Juli. Kemudian lanjut ke panggung Bloodstock Outdoor Heavy Metal Festival 2015, Sabtu, 8 Agustus 2015.



Hampir sebulan ini band yang beranggotakan gitaris Ebenz dan Agung, basis Ramdan, drummer Andris, dan Vicky sebagai vokalis itu rutin latihan setiap hari. Selama dua hingga tiga jam, mereka bermain di studio Jalan Gumuruh, Bandung. "Ini pertama kali kami main di Eropa," ujar Ebenz, seorang pendiri band itu.



Wacken Open Air merupakan festival musik metal tahunan sejak 1990 yang dihelat di daerah pedesaan berjarak 50 kilometer arah utara Kota Hamburg, Jerman. Burgerkill menjadi band cadas pertama Indonesia yang tampil di sana. Berkapasitas 80 ribu penonton dengan tujuh buah panggung, lebih dari 140 band metal akan beraksi selama tiga hari, yaitu pada 30 Juli-1 Agustus 2015.



Burgerkill berkesempatan tampil selama 30-45 menit atau memainkan sekitar sembilan lagu. "Kami main di akhir hari kedua," kata Ramdan. Lagu yang dipilih mewakili karakter band dari empat album, yaitu Darah Hitam Kebencian, Shadow of Sorrow, Suffer to Death, dan tembang anyar Undefeated, single dari album terbaru mereka yang masih digarap.



Selanjutnya mereka akan memainkan tembang Angkuh, House of Greed, Atur Aku, dan Under the Scars. Beberapa lagu tambahan disiapkan, menyesuaikan kondisi di arena. Beberapa lagu tersebut juga akan mereka mainkan di Bloodstock Outdoor Heavy Metal Festival 2015 di Inggris, Sabtu, 8 Agustus 2015.



Di sana mereka akan sepanggung dengan band Jasad yang juga berasal dari komunitas metal Ujung Berung di era 1990-an. Menurut Ebenz, penampilan di Eropa itu sebagai ajang pembuktian band untuk diterima penggemar musik cadas Eropa.



Sebelumnya pada 2013, majalah Metal Hammer menobatkan Burgerkill sebagai penerima penghargaan Golden Gods di kategori Metal As F**k.



ANWAR SISWADI