TEMPO.CO, Jakarta - Captain America: Civil War dari Marvel-Disney mengawali musim panas secara spektakuler dengan meraup pendapatan US$ 181,8 juta dari 4.266 lokasi selama akhir pekan.



Film Captain America ketiga itu memenuhi ekspektasi tinggi dengan menempati peringkat kelima dalam daftar film dengan pendapatan penayangan perdana terbesar sepanjang masa di Amerika Serikat, membuntuti Star Wars: The Force Awakens (US$ 248 juta), Jurassic World (US$ 208,8 juta), The Avengers (US$ 207,4 juta), dan Avengers: Age of Ultron (US$ 191,3 juta).



Hasil itu juga melampaui pendapatan total domestik Captain America: The First Avenger pada 2011, yang tercatat US$ 176,6 juta dan bisa lebih besar daripada hasil Captain America: The Winter Soldier (2014) sebanyak US$ 259 juta pada akhir pekan depan.



Pemasaran Civil War jelas bergaung di kalangan penonton bioskop dengan janjinya menampilkan pertarungan epik antara Captain America (Chris Evans) dan Iron Man (Robert Downey Jr.) serta memperkenalkan Chadwick Boseman sebagai Black Panther dan Tom Holland sebagai Spider-Man.



Paul Dergarabedian, analis media senior di ComScore, mengatakan performa Captain America: Civil War menggarisbawahi kemahiran Marvel dan Disney dalam mengelola waralaba utama.



"Captain America: Civil War meluncur dengan baik karena penayangan perdananya pada musim panas 2016 berada dalam posisi sempurna untuk memanfaatkan kualitas, nilai hiburan yang besar, daya tarik merek, dan tanggal sempurna penayangan perdana yang tepat," katanya.



"Captain America juga menjaga Box Office Amerika Serikat tetap berada di jalur rekor performa 2016 dengan hasil US$ 3,856 miliar sepanjang akhir pekan atau 7,8 persen lebih tinggi daripada periode yang sama tahun lalu dan 14,7 persen lebih tinggi daripada tahun 2014.”



Disney memainkan peran utama dalam peningkatan pendapatan itu dengan The Jungle Book dan Zootopia serta Star Wars: The Force Awakens, yang menyumbang US$ 285 juta atau 30 persen dari total pendapatannya yang tercatat US$ 936 juta.



Pada pekan keempatnya, The Jungle Book menempati peringkat kedua setelah Captain America, dengan pendapatan US$ 21,9 juta di 4.144 lokasi atau menambah pendapatan 24 harinya menjadi US$ 285 juta.



Film komedi open road yang berjudul Mother's Day menempati posisi ketiga dengan hasil US$ 9 juta dari 3.141 bioskop, diikuti The Huntsman: Winter's War dari Universals, yang mengumpulkan US$ 3,6 juta dari 2.901 lokasi.



Pada pekan kesepuluhnya, Zootopia digeser Keanu dari New Line, yang menempati peringkat kelima dengan hasil US$ 3,1 juta.



"Zootopia mengikutinya dengan hasil US$ 2,7 juta dari 2.077 lokasi, menambah penghasilan 66 harinya menjadi US$ 327,6 juta,” demikian seperti dilansir kantor berita Reuters.



BISNIS.COM